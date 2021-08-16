مصر سددت 10.8 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

سددت مصر ديونًا بلغت 10.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، بتراجع قيمته 2.8 مليار دولار عن نفس الفترة العام الأسبق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وكانت مصر سددت 13.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2019-2020، بحسب تقرير الوضع الخارجي المنشور على موقع البنك المركزي المصري.

وقال البنك إن انخفاض الديون المسددة خلال هذه الفترة جاء نتيجة تراجع أقساط القروض بقيمة 2.8 مليار دولار.

وانقسمت الديون المسددة خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021 ما بين 7.7 مليار دولار أقساط قروض و3.1 مليار دولار فوائد الديون.

وكان يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار ديونًا خارجية وفوائد العام الجاري، بحسب ما أظهرته نشرة طرح السندات الدولية التي باعتها مصر في فبراير الماضي.

وكان أغلب هذه الديون ودائع عربية تبلغ قيمتها 17.1 مليار دولار، لكلٍ من السعودية والإمارات والكويت.

وبلغت قيمة الودائع الكويتية 4 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، وهي نفس قيمتها خلال مقارنة بمارس 2020.

وانخفضت قيمة الوديعة السعودية من 7.5 مليار دولار في نهاية مارس 2020 إلى 5.5 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مما يعني أن مصر سددت ملياري دولار من الوديعة السعودية.

وسجلت الودائع الإماراتية تراجعًا طفيفًا لتصل في مارس إلى 5.67 مليار دولار مقابل 5.69 مليار دولار في نهاية مارس 2020.

وكان الدين الخارجي لمصر سجل خلال الربع الأول من عام 2021 إلى نحو 134.8 مليار دولار مقابل نحو 129.2 مليار دولار في نهاية عام 2020.