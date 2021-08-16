حريق هائل يلتهم 3 منازل وحظيرة مواشي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل في حظيرة مواشي، بقرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، اليوم الإثنين، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق هائل في حظيرة مواشي بقرية المحمودية يمتلكها "م.ص" مزارع، وامتدت ألسنة النيران إلى 3 منازل مجاورة.

انتقل رجال الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء، وجرت السيطرة على ألسنة النيران دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.