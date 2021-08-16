17 ألف جرعة يوميًا.. الإسكندرية ثالث الجمهورية في "نسب تطعيمات كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية حققت المركز الثالث في نسبة التغطية الحاصلين على لقاحات كورونا، وجاءت بعد محافظتي دمياط والبحر الأحمر مع مراعاة الفارق الكبير في تعداد السكان.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن متوسط عدد التطعيمات يوميا يتجاوز 17 ألف جرعة، مشيرا إلى أن الإسكندرية تصدرت محافظات الجمهورية فى نسبة تحقيق المستهدف وأعداد الحاصلين على تطعيمات كورونا سواء بالنسبة للتطعيم المعتاد أو تطعيم الراغبين فى السفر للخارج.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع فرق الإشراف بالمديرية من إدارات العلاجى والرعاية الأساسية والصيدلة تشارك مع فرق الطب الوقائى بالمديرية بالتعاون والدعم لجميع مراكز اللقاح.

وأشار إلى أنه يتم متابعة عمل مراكز التطعيمات للمسافرين ومنها مركز المراقبة الدولية بالجمرك ومركز وحدة العجمى البحرية ومركز وحدة المندرة لطب الأسرة ومركز وحدة سموحة لطب الأسرة ، إلى جانب المراكز المخصصة لتقديم التطعيم لغير المسافرين منها مستوصف صدر الجمرك ومستشفى دار إسماعيل.