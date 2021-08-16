فيديو- "سرادق عزاء مكان الفرح".. بكاء وذهول في قرية "عروسي البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، صباح اليوم الاثنين، إقامة سرادق عزاء لثلاثة أشخاص "عريس وعروسه وشقيقتها"، وذلك عقب تحول جنازتهما لمأتم بعدما لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة الزفاف في مصرف على طريق "الخوالد- إيتاي البارود".

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، والذين أشادوا بسيرة العريس وسلوكه بينهم قبل رحيله، مؤكدين أنه كان يتمتع بسيرة طيبة بين الأهالي والجيران، كما أشادوا بأخلاق العروس وصفاتها الطيبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية حية من قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والتي شهدت مصرع عروسين في ليلة زفافهما.

وخلال حديثه لـ"الخليج 365" انهار شقيق العريس باكيًا، حينما تذكر لحظات انقلاب السيارة وتحول الفرح إلى مأتم بعد وفاة شقيقه العريس وعروسه عقب انقلاب السيارة بهما.

أسفر الحادث عن وفاة حسام حسن محمد قنديل 26 عامًا، وندى سامح محمد قنديل 18 عامًا، وعلا سامح محمد قنديل 15 عامًا، وإصابة أحمد بهاء محمود قنديل ٢٠ عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية الشعيرة، إيتاي البارود.

جرى نقل المصاب لمستشفى إيتاى البارود المركزي، وأودعت جثث المتوفين مشرحة ذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم.

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