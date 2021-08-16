وفر على نفسك.. أين توجد كراسات شروط شقق سكن كل المصريين (2)؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خريطة بأمكان وأسماء مكاتب البريد المتاح بها كراسة الشروط الخاصة بإعلان مشروع سكن لكل المصريين (2) للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل (وحدات جاهزة للتسليم) والمواطنين متوسطي الدخل (تنفيذ خلال 3 سنوات).

كان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن عن فتح باب شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية لإعلاني المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021.

وبدأ سحب الكراسات في مكاتب البريد لجميع المواطنين بما فيهم ذوي الإعاقة أمس الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، علما بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق اضغط هنا.

وفيما يلي قائمة بأسماء وأماكن مكاتب البريد التي يمكن شراء الكراسات من خلالها.