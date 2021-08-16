الكنيسة تحيي ذكرى الأربعين لضحايا حرائق قبرص بـ "الناصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

صلى صاحبا النيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط القداس الإلهي، صباح أمس الأحد، في كنيسة السيدة العذراء بقرية الناصرية التابعة لإيبارشية بني مزار، بمناسبة ذكرى الأربعين لشباب القرية الأربعة الذين توفوا بحادث حريق بدولة قبرص في يوليو الماضي.

وشكر نيافة الأنبا إسطفانوس خلال عظته بالقداس، قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعته ودعمه لأسر الشباب.

وشارك في القداس إلى جانب أسر الشباب الأربعة، عدد كبير من شعب القرية.

وعقب انتهاء القداس زار نيافة الأنبا إسطفانوس، مع عدد من الآباء الكهنة، أسر الشباب الأربعة لتعزيتهم، والاطمئنان على أحوالهم.