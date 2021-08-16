موسكو: نعمل على عقد إجتماعٍ طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأحد، أن موسكو تعمل مع شركائها على عقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان.

وقال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الدائرة الثانية لآسيا في الخارجية الروسية "نحن منخرطون في هذه الجهود، وشركاؤنا أيضا يعملون عن كثب على ذلك"، لكنه حذر من أن هذا الاجتماع حتى في حال إنعقاده لن يغير الوضع

وأضاف "كان من الضروري التفكير في عقد إجتماعات من قبل وليس الآن".

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الخارجة قوله إن الوزارة تراقب عن كثب تطور الأوضاع في أفغانستان بالتنسيق مع السفارة في كابل".

من جانبه، قال فلاديمير دشاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الإتحاد الروسي إنه "يجب على مجلس الأمن الدولي الاستجابة لما يحدث في أفغانستان وإتخاذ قرار يلزم الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمنع إراقة الدماء على نطاق واسع في البلاد".

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت قوات حركة "طالبان" أطراف العاصمة كابل، وقال مسؤولون في الحركة إنهم يأملون في تسليم المدينة لهم دون قتال.

المصدر: وكالات روسية