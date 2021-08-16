الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من غزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 7 دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ قرب حدود غزة، واعتراض نظام “القبة الحديدة” لصاروخ أطلق من القطاع.

وأشارت صحيفة” جيروزاليم بوست” إلى أن “صافرات الإنذار أطلقت في منطقة التجمعات الحدودية مع غزة، في مدينة سديروت ، وكذلك في إيبيم وإيريز ونيرعام”.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي “إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل”، مشيرا إلى أن “نظام القبة الحديدية اعترض هذا الصاروخ”.

في حين كانت “جيروزاليم بوست” قد لفتت إلى “أنباء غير مؤكدة حول أن القبة الحديدية اعترضت أحد الصواريخ، وأن هذا هو أول تفعيل للقبة الحديدية منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة”، ونشرت مقطع فيديو متداول يظهر اعتراض الصاروخ.