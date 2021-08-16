اعتقال فلسطيني تنكّر بزي الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية قرب رام الله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 8 دقائق

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مسلحا فلسطينيا تنكر بزي جندي إسرائيلي قرب إحدى المستوطنات في رام الله.

وأكدت القناة “12” العبرية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مسلحا فلسطينيا متنكرا بزي جندي إسرائيلي عند مدخل مستوطنة بنيامين برام الله .

فيما ذكرت القناة 7 العبرية أن الجيش أوقف فلسطينيا كان متنكرا بزي جندي إسرائيلي وهو في طريقه قرب مستوطنة بنيامين لتنفيذ عملية.

وأوضحت أن الفلسطيني كان بحوزته سلاحا نارية وأدوات حادة وسكين.

وأشارت إلى أن الجيش نقله للتحقيق.