السفير الروسي لدى أفغانستان: السلطة في كابل انهارت مثل بيت من ورق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف، إن السلطة في أفغانستان انهارت مثل بيت من ورق.

وقال جيرنوف على شاشة قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “دخلت طالبان المدينة أمس. وبالفعل، انهارت الحكومة مثل بيت من ورق”.

وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل إلى أن ممثلي طالبان، يعملون على إعادة النظام العام في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال جيرنوف بهذا الشأن: “بدأت طالبان في إشاعة الاستقرار بالمدينة (في كابل) الاستقرار بالمعنى الجيد للكلمة. إنهم يفرضون النظام العام”.