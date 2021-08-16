الاتحاد الأوروبي ينسق مع دول لنقل موظفيه الأفغان إلى مكان آمن

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

قال متحدث اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول سريعة لنقل الموظفين الأفغان التابعين له وأسرهم إلى مكان آمن.



وأضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز "المسألة ملحة للغاية ونحن نأخذها على محمل الجد ونواصل العمل الدؤوب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حلول سريعة وضمان سلامتهم".

ولا تفصح المفوضية عن عدد موظفيها الأفغان لاعتبارات أمنية.