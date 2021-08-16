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عاجل.. سقوط طائرة وسط إيران

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محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، إن طائرة تدريب ذات مقعدين سقطت في مدينة " تشادغان" التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد.

 

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في تقرير لها عبر موقعها ، إن الطائرة التدريبية سقطت في منطقة زراعية قرب مدينة تشادغان التابعة لمحافظة أصفهان.

 

وأشارت إلى أن "قائد الطائرة وشخصا متدربا أصيبا بجروح وجرى نقلهما إلى مستشفى المدينة".

 

ووفقاً لتقرير الوكالة، فإن قائد الطائرة والشخص الذي كان معه في حالة صحية جيدة، من دون الكشف عن تفاصيل الحادث.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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