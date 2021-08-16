شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية : مقتل 4 شبان فلسطينيين «جريمة نكراء» للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت جامعة الدول العربية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على ارتكاب جريمة نكراء بتعمّد قتل أربعة شبان فلسطينيين بمخيم مدينة جنين بالضفة الغربية واختطاف جثامينهم.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، إن هذه الجريمة البشعة تأتي استمراراً لمسلسل العدوان والتصعيد الإسرائيلي المدان، والذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة "بينيت" ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته.

وحمّلت الجامعة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة بمخيم جنين، محذّرة من التداعيات الخطيرة والإرهاب الرسمي والتصعيد المنهجي المتعمّد والمتواصل، استهتاراً من سلطات الاحتلال بدماء وحقوق الشعب الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية.

ودعت الجامعة العربية، مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته وممارسة اختصاصه لوضع حد لهذا العدوان وهذا المسلسل الإجرامي المتصاعد، وإنفاذ قراراته ذات الصلة وخاصة القرار 2334 ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.