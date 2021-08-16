16 أغسطس , 2021
ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في وقت متأخر أمس الأحد أن جميع موظفي السفارة الأميركية في كابول قد نُقلوا بأمان إلى مطار حامد كرزاي الدولي.
وأوضح الناطق نيد برايس في بيان أن الجيش الأميركي يؤمن محيط المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: جميع موظفي السفارة في كابول نُقلوا إلى المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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