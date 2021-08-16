الخارجية الأميركية: جميع موظفي السفارة في كابول نُقلوا إلى المطار

16 أغسطس , 2021

ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في وقت متأخر أمس الأحد أن جميع موظفي السفارة الأميركية في كابول قد نُقلوا بأمان إلى مطار حامد كرزاي الدولي.

وأوضح الناطق نيد برايس في بيان أن الجيش الأميركي يؤمن محيط المطار.



