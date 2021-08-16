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وزير الدفاع البريطاني ينفي عودة بلاده إلى أفغانستان

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16 أغسطس , 2021

 


قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين أن بلاده لن تعود إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

ولفت والاس إلى أن "طالبان تسيطر على أفغانستان وإن القوات البريطانية لن تعود لمحاربة المسلحين".

وقال لشبكة "سكاي نيوز": "أقر بأن طالبان تسيطر على البلاد". "أعني، ليس عليك أن تكون خبيرا في العلوم السياسية لتكتشف أن هذا هو المكان الذي نحن فيه".

ولدى سؤاله عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس: "هذا ليس مطروحا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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