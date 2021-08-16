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نائب يحذر من ازمة غير مسبوقة في ديالى ستؤدي الى 'هلاك' نصف محاصيلها

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

حذر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الاثنين، من خسارة المحافظة نصف محاصيلها من البساتين في حال عدم ايجاد حل سريع لازمة مياه الري، فيما اشار الى ان المحافظة تعاني من ازمة غير مسبوقة ستؤدي الى هلاك بساتينها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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