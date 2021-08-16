انت الان تتابع خبر نائب يحذر من ازمة غير مسبوقة في ديالى ستؤدي الى 'هلاك' نصف محاصيلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

حذر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الاثنين، من خسارة المحافظة نصف محاصيلها من البساتين في حال عدم ايجاد حل سريع لازمة مياه الري، فيما اشار الى ان المحافظة تعاني من ازمة غير مسبوقة ستؤدي الى هلاك بساتينها.

