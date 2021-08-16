العراق.. استهداف جديد لأبراج نقل الطاقة في كركوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الطاقة الكهربائية في العراق اليوم الإثنين عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - سنتر أربيل) إلى تفجير بعبوات ناسفة.



وأضاف البيان أن خطوط نقل الطاقة تعرضت مساء أمس الأحد الماضي إلى عمل تخريبي إرهابي بتفجير بعبوات ناسفة أدت إلى تضرر البرج رقم (٣٦٩) وميلان البرج المرقم (٣٧٠) وحدوث تقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة.

ورأت الوزارة أن إصرار العناصر الإرهابية باستهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية، وإعادة تدمير كل ما تعمره ملاكات الوزارة المتقدمة ويتفانى فيه الجهد الحكومي، ما هو إلا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الإرهاب والتخريب باستهدافه من خلال ملف الخدمات وبأولها الكهرباء.