اللجنة العسكرية تنشر فريق المراقبين المحليين لوقف إطلاق النار في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة بدء عمل فريق المراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، اعتباراً من أمس الأحد، حسب ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية الموقعة في جنيف.



وبحسب موقع "الوسط" الليبي، طالبت اللجنة أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤوليتهم والإبتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكى يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات مباشرة في موعدها، محملة إياهم في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف".

وكررت اللجنة العسكرية المشتركة مطالبتها بسرعة تعيين وزيراً للدفاع، وكذلك التأكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي (سرت- مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.