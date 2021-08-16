عاجل.. سقوط طائرة وسط إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، إن طائرة تدريب ذات مقعدين سقطت في مدينة " تشادغان" التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في تقرير لها عبر موقعها ، إن الطائرة التدريبية سقطت في منطقة زراعية قرب مدينة تشادغان التابعة لمحافظة أصفهان.

وأشارت إلى أن "قائد الطائرة وشخصا متدربا أصيبا بجروح وجرى نقلهما إلى مستشفى المدينة".

ووفقاً لتقرير الوكالة، فإن قائد الطائرة والشخص الذي كان معه في حالة صحية جيدة، من دون الكشف عن تفاصيل الحادث.