مقتل 5 أشخاص في مطار كابول

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

قال شهود لرويترز إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.



وذكر شاهد أنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة. وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إن القوات الأمريكية المسؤولة عن المطار أطلقت النار في الهواء في وقت سابق لتفريق الحشد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين.