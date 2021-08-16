شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة الماليزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، استقالة الحكومة بعد فقدان دعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية اليوم، أن رئيس الوزراء قدّم استقالة الحكومة البالغ عددها 29 وزيراً إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه في القصر الوطني.

وأصدر القصر الملكي بياناً أكّد فيه قبول الملك استقالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، لكنه قرر تعيين ياسين رئيس وزراء مؤقتاً، حتى يتم تعيين خليفة له، مشدداً على عدم إجراء انتخابات جديدة في الفترة الحالية، بسبب تفاقم جائحة فيروس (كورونا).