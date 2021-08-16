شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير جديد لخطوط نقل الطاقة بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الاثنين تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق كركوك - سنتر أربيل) جهد 400 ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية لعمل "تخريبي إرهابي".

وأوضحت الوزارة، على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن العمل التخريبي وقع مساء أمس عن طريق تفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة.

وبدأ المختصون، رفقة القوات الأمنية، القيام بالصيانات المطلوبة لإعادة الخط إلى الخدمة.

وشددت الوزارة على أن "إصرار العناصر الإرهابية على استهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية، وإعادة تدمير كل ما تعمره ملاكات الوزارة المتقدمة ويتفانى فيه الجهد الحكومي، ما هو إلا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الإرهاب والتخريب باستهدافه من خلال ملف الخدمات وبأولها الكهرباء".

وخلال الفترة الماضية، تعرضت أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق لأعمال تخريب وتفجير من قبل جماعات إرهابية، ما انعكس سلبا على توزيع وتوافر الطاقة.