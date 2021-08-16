انت الان تتابع خبر بالفيديو اطراف سياسية تستغل ملف التظاهرات للانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحاول بعض الاطراف السياسية التي تسعى لخوض الانتخابات لتجيير ملف التظاهرات من اجل تحقيق مصالح معينة..ابرزها ضرب الخصوم والاطاحة بهم دون ان يشار لها باصابع الاتهام

ضبابية ومشوشة ومرتبكة إلى حد كبير تلك هي صورة الانتخابات في خضم اضطراب الميادين والجبهات..اما الجديد فهو استغلال ملف التظاهرات وتحريك الشارع ومحاولة استغلاله مع بدء العد التنازلي للانتخابات



ويرى اخرون ان تلك التحركات في هذا التوقيت ستعقد المشهد اكثر..لذا بات لزاما على الجميع الحذر وعدم الوقوع في فخ الاطراف التي تسعى لتسقيط خصمها من خلال خلط الاوراق

وتواجه الحملات الانتخابية للاحزاب السياسية تشكيكا وتخوينا رغم حزمة الإجراءات المتخذة لإضفاء أكبر قدر من الشفافية عليها، إلا أن إجراءها بنزاهة بات يمثل تحدياً حقيقياً وخياراً لا بد منه، وإن تقاطعت المصالح، وتباينت الحسابات، بين الفرقاء ضمن حدود المكون الواحد أو الفضاء العام