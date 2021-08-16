انت الان تتابع خبر انتكاسة صحية مفاجئة تصيب فيفي عبده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت فيفي بعد تلك الانتكاسة الصحية: "الساحل وشه مش خير"، لكنها لم تكشف عن طبيعة وضعها الصحي، وإن كانت قد أوضحت أن طبيبها الخاص نصحها بالسير في الرمال والمياه لاستعادة لياقتها البدنية.

وكانت فيفي عبده قد تعرضت أخيراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة، ونقلت على أثرها إلى المستشفى.



واحتفلت فيفي خلال وجودها في الساحل الشمالي بعيد ميلاد حفيديها، كما حرصت على حضور حفل عمرو دياب هناك.