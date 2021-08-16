مبابي يثير الجدل حول مستقبله بتصرف 'غريب'

وارتبط اسم مبابي بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، رغم استمرار عقده مع النادي الفرنسي حتى صيف 2022.

وبحسب صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، غاب مبابي عن حفل عيد الميلاد الذي أقامه لاعبو سان جيرمان لزميلهم أندير هيريرا، رغم حضور الثلاثي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس ونيمار، مما أثار الجدل حول مستقبل مبابي.



وأوضحت الصحيفة، أن أي تصرف يخرج من مبابي في هذا التوقيت له تفسير، وغيابه عن هذا الحفل الذي اجتمع فيه أعضاء الفريق، أمر يدعو للاستغراب.

وأضافت الصحيفة أن غياب مبابي لاقى استحسانا كبيرا من جانب جماهير ريال مدريد، الذين يرون أن التفاصيل من هذا النوع، تعني أمرًا واحدًا فقط: أن اللاعب لا يريد البقاء في سان جيرمان.