شاهد.. هلع وفوضى في مطار كابل للهروب من 'جحيم طالبان'

وتبين اللقطات، الناس وهم يركضون باتجاه الطائرات في حالة من الخوف املا بالهروب الى مكان أكثر امنا، ويظهر في لقطات اخرى تدافعا على احد المدارج.

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هلع وفوضى عارمة في مطار كابل .. سكان المدينة يحاولون الهرب من سطوة طالبان دون طائل .. هذه هي سياسة امريكا تركت الشعب الافغاني لقمة سائغة لطالبان وكالعادة لنةيحاسبها احد على تلك الجريمة pic.twitter.com/GOKvFiJibO — Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16) August 16, 2021 هلع وفوضى عارمة في مطار كابل .. سكان المدينة يحاولون الهرب من سطوة طالبان دون طائل .. هذه هي سياسة امريكا تركت الشعب الافغاني لقمة سائغة لطالبان وكالعادة لن يحاسبها احد على تلك الجريمة This is a Twitter Status — Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16)

ويقول احد المواطنين الذي لم يتمكن من الولوج الى طائرة حاله حال الجميع، انه "وبعد سيطرة طالبان على كابل فان المدينة ستتحول الى جحيم وسيعمد عناصر الحركة الى البطش بالناس والزامهم بممارسات تفرض عليهم عنوة، وانهم لن يتمكنوا من العيش بسلام".

وقال آخر "حاولت الهروب انا وعائلتي الى مكان أكثر امنا، كون كابل لم تعد صالحة للعيش وان مستقبل الناس اصبح مجهولا، لان طالبان ستفرض احكاما متشددة لن يستطيع الشعب تحملها او تطبيقها وستعيش المدينة حقبة مظلمة وسيتعرض الكثيرون للتعذيب والقتل".