النزاهة تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

بغداد - ياسين صفوان - اطلقت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام (2021- 2024)، والتي سبق ان اقرت من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (181) في 6/6/2021.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه الاستراتيجية تعد من متطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي انظم العراق اليها في العام 2007، وهي بمثابة خطوة متقدمة في هذا الميدان، اذ توكل بموجبها مهام وواجبات تناط بمؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، ومن ثم تتولى لجان قياس مستوى التزام تلك المؤسسات والقطاعات بتلك المهام ثم يصار الى التقييم".



واضافت "وتوفر الاستراتيجية فرصا واسعة للتعاون بين الاجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مع التركيز على تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل والمعالجات، فضلا عن توفير فرص واسعة لتدريب وتطوير كوادر تلك المؤسسات والقطاعات المنضوية في الاستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية".

