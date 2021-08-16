تحطم طائرة عسكرية أفغانية في أوزبكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد موقع إخباري أوزبكستاني على الإنترنت، الإثنين، نقلا عن مصادر وصور تم تداولها عبر تطبيقات للتراسل، بأن طائرة عسكرية أفغانية تحطمت في أوزبكستان.

وانهارت الحكومة الأفغانية، أمس الأحد، وباتت حركة طالبان على وشك السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، بعد أن سيطر مسلحوها على العاصمة كابول.

ووفقا لما ورد في تقرير موقع جازيتا دوت يو زد، فإن الطائرة تحطمت في وقت متأخر أمس الأحد في مقاطعة سوركسونداريو في أقصى جنوب أوزبكستان والمتاخمة لأفغانستان.

ونشر الموقع صورا لمسعفين يحاولون إسعاف رجل يرتدي زي القوات الجوية.

وقال الموقع إن مصدرا أبلغه بأن جنديين أفغانيين يعتقد أنهما كانا على متن الطائرة نُقلا إلى المستشفى في ترميز العاصمة الإقليمية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع في أوزبكستان قولها إنها تتحرى الأنباء عن الحادث. ولم يتسن الوصول إلى السلطات في أوزبكستان للحصول على تعليق.

وتفيد أنباء بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني فر إلى طشقند.

وقالت أوزبكستان، أمس الأحد، إنها احتجزت 84 جنديا أفغانيا عبروا الحدود وطلبوا المساعدة الطبية.