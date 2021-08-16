الصين مستعدة لـ"علاقات ودية" مع "طالبان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت الصين استعدادها، اليوم الإثنين، لإقامة "علاقات ودية" مع طالبان، غداة سيطرة الحركة على كابول، وكامل أفغانستان.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ أمام الصحافة أن بكين "تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله".

وتتشارك الصين مع أفغانستان حدوداً تمتدّ على 76 كلم.

ويعدّ موقف الصين الثاني من نوعه، في إعلان التعامل مع حكام أفغانستان الجدد.

ففي وقت سابق من اليوم أعلنت روسيا أن سفيرها بكابول سيلتقي ممثلا عن طالبان غدا الثلاثاء، للتنسيق بشأن أمن بعثة موسكو الدبلوماسية هناك.

وأجلت عدد من البعثات الدبلوماسية موظفيها، بعدما باتت أفغانستان في قبضة طالبان مع انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

وأثار الانتصار الخاطف لمسلحي طالبان، الذين احتفلوا به مساء الأحد باحتلال القصر الرئاسي في كابول، حالة من الذعر في البلاد، خاصة مطار العاصمة.