حركة طالبان الأفغانية.. النشوء.. السقوط.. والعودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

"طالبان" هي جمع كلمة طالب في لغة البشتو الأفغانية.

وهي الحركة الإسلامية لطلبة المدارس الدينية التي نشأت عقب الانسحاب السوفيتي من أفغانستان على يد الملا محمد عمر في ولاية قندهار عام 1994.



ينتمي معظم أفرادها إلى القومية البشتونية التي تمثل 40% من تعداد الأفغان البالغ نحو 27 مليون نسمة.

ظهر أول تشكيلاتها المقاتلة في يوليو/تموز عام 1994.

واستغلت تناحر المليشيات المتصارعة، فاستولت على مديرية أرغستان قبل أن يبايع طلاب المدارس الدينية الملا محمد عمر أميرا لهم في نفس العام.

ثم سقطت الولايات الأفغانية تباعا في يدها إلى أن سيطرت على العاصمة كابول في سبتمبر/أيلول عام 1996.