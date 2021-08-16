اعتقال مسؤول إتاوات "الشباب" ومقتل 7 إرهابيّين بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلت قوات الأمن الصومالية، اليوم الإثنين، 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، واعتقلت قياديا بارزا فيها، مسؤولا عن جمع الإتاوات.

ووفق ما ذكرت وسائل الإعلام الصومالية الرسمية، فإن القوات الخاصة المدربة أمريكيا نفذت عملية أمنية، ضد المليشيات الإرهابية، وقتلت سبعة من أعضاء حركة الشباب، ودمرت سيارة مليئة بالمتفجرات.

وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية ضد الحركة نٌفذت في بلدة توارورو الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو.

ووفق المصادر نفسها، فقد أضرمت القوات الخاصة النار في سجن تابع لحركة الشباب في البلدة التي استهدفتها العملية الأمنية,

في هذه الأثناء، كشف مسؤولون أمنيون عن إلقاء القبض على مسؤول جمع الإتاوات في حركة الشباب، بمحافظة شبيلي السفلى، المدعو "إبراهيم طيري".

وفي محافظة شبيلي السفلى، أيضا تمكنت القوات الصومالية الخاصة من تدمير قواعد الشباب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وصعّد الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من هجماته ضد حركة الشباب، وتمكن في أقل من شهر، بحسب إحصائيات رسمية، من قتل 279 من مسلحي الحركة، وتدمير 20 موقعا لها وأربع سيارات محملة بالمتفجرات.

فيما حرر الجيش 5 بلدات و16 قرية في 5 محافظات جنوب ووسط البلاد، بحسب ما كشفه التلفزيون الرسمي أمس الأحد.