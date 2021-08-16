تركيا تعترف بمقتل 3 جنود في انفجار بشمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، بمقتل 3 من جنودها في انفجار شمال العراق.

وأمس الأحد، شنت مقاتلات تركية قصفاً جوياً استهدف مزارع وبساتين عند أطراف محافظة دهوك، تسبب في اندلاع حرائق خلفت أضرارا كبيرة.

وكانت فصائل عراقية مسلحة أطلقت، الأسبوع الماضي، تهديدات باستهداف مقار عسكرية تركية، أعقبها بيومين هجوم بـ5 صواريخ طال معسكر "زليكان" عند أطراف نينوى الذي تتخذه أنقرة مقراً لجنودها منذ سبع سنوات.

وعشية استهداف معسكر زليكان، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها بتبادل إطلاق نار مع عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض في شمال العراق.



وتصعد القوات التركية عملياتها العسكرية في شمال العراق بذريعة ملاحقة مسلحي العمال الكردستاني المعارض لحكم أردوغان، رغم الاستياء الرسمي لحكومة بغداد والغضب الشعبي جراء تلك الاعتداءات.



وفيما هدد العراق بالرد العسكري، تصدرت مواقف عربية بمواقف الاستنكار وضرورة التحرك الدولي لوقف اعتداءات أنقرة.