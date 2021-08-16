برلماني إيراني يستبعد نيل حكومة رئيسي الثقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، النائب المتشدد حسين علي دليجاني، أن تنال حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الثقة في البرلمان.

وقال حاجي دليجاني في حديث للتلفزيون الإيراني وتابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، الإثنين "أعتقد أن خُمس الحكومة المقترحة لن يحصل على ثقة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)"، مضيفاً "هذه الأسماء المقترحة من المستبعد أن تنال جميعها الثقة في البرلمان".

وكان الرئيس الإيراني قدم الأسبوع الماضي تشكيلة الحكومة المقبلة إلى البرلمان ومن المتوقع أن يقوم الأخير بدراسة هذه الأسماء مطلع الأسبوع المقبل.

في حين أن النساء والأقليات الدينية ليس لديهم أي منصب في مجلس الوزراء المنتخب لإبراهيم رئيسي، فيما يلعب الحرس الثوري دورًا رئيسيًا في حكومته المقترحة، لدرجة أنه إذا تمكنت جميع الخيارات المقدمة من كسب ثقة المشرعين، فسيتم وصف حكومته بأنها " الأكثر عسكرية".

ومن بين الأسماء العسكرية المقترحة في حكومة رئيسي، "العميد أحمد وحيدي، ورستم قاسمي، وحسين أمير عبد اللهيان، ومحمد علي زلفي غول، وإسماعيل خطيب، ومحمد رضا غراي أشتياني، وبهرام عين اللهي، وعزة الله ضرغامي" هم الجنود الثمانية الحاليون والسابقون الذين رشحهم إبراهيم رئيسي كوزراء مقترحين.

كما اختار رئيسي الأسبوع الماضي، مسعود مير كاظمي وهو عسكري سابق لتولي منصب رئيس منظمة التخطيط والموازنة الحكومية.