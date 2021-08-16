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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات في الإمارات؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .
خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات
- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae .
- اختيار القنوات الذكية.
- تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابك الشخصي.
- اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.. الإدارة (الإمارة) - الخدمة الرئيسية (التأشيرة) - الخدمة (عدة سفرات) - الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات) - نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).
- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - المسودات المرتبطة - مراجعة الطلب - الرسوم.