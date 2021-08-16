- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - المسودات المرتبطة - مراجعة الطلب - الرسوم.

- اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.. الإدارة (الإمارة) - الخدمة الرئيسية (التأشيرة) - الخدمة (عدة سفرات) - الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات) - نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات في الإمارات؟ والان مع التفاصيل الكاملة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية