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ما هي خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات في الإمارات؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات في الإمارات؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

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كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.

 

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .

 

خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات

 

- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  www.ica.gov.ae .

 

- اختيار القنوات الذكية.

 

- تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابك الشخصي.

 

- اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.. الإدارة (الإمارة) - الخدمة الرئيسية (التأشيرة) - الخدمة (عدة سفرات) - الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات) - نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).

 

- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - المسودات المرتبطة - مراجعة الطلب - الرسوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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