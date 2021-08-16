بشأن الانتخابات.. قادة الصومال يجتمعون الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل الجهود السياسية في الصومال لتسريع الانتخابات التشريعية في البلاد حيث يجتمع عدد من القادة الخميس المقبل في مقديشو .



وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الصومالي فقد تقرر عقد مؤتمر تشاوري بين رئيس الوزراء ورؤساء الولايات ومحافظ بنادر الخميس في العاصمة مقديشو للبحث حول قضايا العالقة بشأن انتخابات مجلس الشعب.

وترأس رئيس الوزراء محمد حسين روبلى الليلة الماضية اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس بين الولايات ومحافظ بنادر لمناقشة سير العملية الانتخابية .

وفق بيان مكتب روبلى كان الاجتماع يهدف إلى "التركيز على الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة وإعداد إجراءاتها التنظيمية، وإيجاد تمويلها من المجتمع الدولي، وسبل المضي قدما".

وحث رئيس الوزراء الولايات على تسريع تنفيذ انتخابات مجلس الشيوخ وتجنب المزيد من التأخير والتأكد على عدم التأخير عن جدول الانتخابات من جديد.

وانطلقت الانتخابات التشريعية في الصومال نهاية يوليو الماضي، واستكملت ولايتا بونتلاند وجنوب غرب الصومال انتخاب مقاعدها الخاصة في المجلس بينما يتبقى بعض الأعضاء في ولايتي غلمدغ وجوبلاند في حين لم تبدأ هيرشبيلى وأرض الصومال لأسباب فنية وسياسية.

والمجلس التشريعي في الصومال يتكون من غرفتين، مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان وتتكون من ٥٤ عضوا يمثلون الولايات، ومجلس الشعب الغرفة السفلى ويتكون من ٢٧٥ عضوا يمثلون العشائر الصومالية.