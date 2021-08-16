شكرا لقرائتكم قتلى بإطلاق نار في مطار كابل أثناء تفريق الحشود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم فى إطلاق نار صباح اليوم الإثنين، فى صالة الركاب بمطار كابول الدولي، حيث تدفق آلاف الأفغان الذين يخشون على حياتهم بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وأفاد شهود عيان بأنهم رأوا جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الأرض خارج مبنى الركاب، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

مادة اعلانية

من جهة ثانية قال ثلاثة شهود لوكالة "رويترز" إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا أثناء الفوضى في المطار.

وتولى الجيش الأميركي مسؤولية الأمن في مطار كابول لتنفيذ الجسر الجوي الضخم للدبلوماسيين الأجانب والمواطنين بعد انهيار الحكومة الأفغانية أمس الأحد.

من جهته، قال مسؤول عسكري غربي إن مشاة البحرية الأميركية أطلقت طلقات تحذيرية في ساعة متأخرة من مساء الأحد عندما هرع مئات الأفغان الذين اخترقوا محيط المطار إلى متن طائرة نقل من طراز سي -17 متوقفة عن العمل.

إلغاء الرحلات التجارية

وكانت الرحلات التجارية قد ألغيت في مطار كابل بعد حالة من الخوف والهلع أصابت السكان، حيث تجمع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وفق ما أعلنت سلطات المطار الاثنين.

وقالت السلطات في رسالة: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

كما، أظهرت مقاطع مصورة تسلق مواطنين أفغان سلم طائرة رابضة بمطار كابل اليوم، وسط حالة من الهلع والفوضى.

يشار إلى أن حركة طالبان كانت دخلت كابل وتسلمت رسمياً إدارة العاصمة الأفغانية خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.

وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب"، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.