شكرا لقرائتكم بسبب الفوضى.. إلغاء الرحلات التجارية من مطار كابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط حالة من الفوضى الكاملة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، أُلغيت الرحلات التجارية في مطار كابل، حيث تجمع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وفق ما أعلنت سلطات المطار الاثنين.

وقالت السلطات في رسالة: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

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يشار إلى أن كابل باتت في قبضة حركة طالبان مع انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد.

مقتل 5

وأثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة، قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في مطار كابل، وفق ما أفاد شهود لرويترز.

كما ذكر شاهد أنه رأى 5 جثث تُنقل إلى سيارة. وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

أشخاص يركضون نحو مطار كابل (رويترز)

وكان مسؤول أميركي قد صرح أن القوات الأميركية المسؤولة عن المطار أطلقت النار في الهواء في وقت سابق لتفريق الحشد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين.