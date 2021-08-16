بعد سقوط أفغانستان .. «ترامب» يطالب بـ «إستقالة الرئيس الأمريكي بايدن»

الشارقة - اميمة ياسر - دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيان مساء أمس الأحد، الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن إلى تقديم استقالته على خلفية الوضع في أفغانستان.

وقال ترامب في بيان مقتضب، "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. هذا عار.. كيف سمح بحدوث ذلك في أفغانستان".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، "ذلك (ما حدث في أفغانستان) يأتي جنبا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل".

وعاد دونالد ترامب لادعاءاته السابقة (التي لم يقدم عليها دليل)، بأن جو بايدن لم ينتخب بشكل شرعي.

يذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.