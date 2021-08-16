«سقوط أفغانستان» .. حركة طالبان تصدر أوامر عاجلة «لمقاتليها»

الشارقة - اميمة ياسر - قال قائد بطالبان (المحظورة في روسيا)، اليوم الاثنين، إن الحركة أصدرت أوامر للمقاتلين بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية.

وأضاف، أن الحركة قالت لمقاتليها إنه لا ينبغي لهم ترهيب المدنيين.

وأكد القائد، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة رويترز، أن من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم.

وتابع، "نريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، أنه تم إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابل.