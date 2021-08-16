«لحظة إجلاء الكلاب العسكرية» .. القوات الأمريكية تقوم بـ «إطلاق النار» لحماية هروب رعاياها من «أفغانستان»

الشارقة - اميمة ياسر - أطلق جنود أميركيون النار في الهواء في مطار كابل، اليوم الاثنين، لإبعاد مئات المدنيين الأفغان عن مدرج المطار.

وقال مسؤول أميركي إن قوات أميركية أطلقت النار في الهواء في مطار حامد كرازي الدولي في العاصمة كابل، الاثنين، لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات.

وقال المسؤول لرويترز عبر الهاتف "كان من الصعب التحكم في الحشد.. إطلاق النار (في الهواء) كان فقط لمنع حدوث فوضى".

وأوضح المسؤول الأميركي أن الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات.

ويبدو أن المدنيين الأفغان كانوا يسعون إلى الهرب من بلدهم بعدما سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابل، أمس الأحد، حيث تكدس مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد.

وقال شاهد لوكالة فرانس برس "أشعر بخوف شديد هنا، إنهم يطلقون النار بكثافة في الهواء، رأيت فتاة تقضي سحقا".

ويتولى جنود أميركيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأميركية ومدنيين آخرين.

كلاب عسكرية أمريكية

تم إجلاء كلاب عسكرية أمريكية في كابول يوم أمس الأحد من مطار المدينة إلى جانب مسؤولين آخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار، إن مطار كابول الدولي مغلق أمام الرحلات الجوية التجارية مع استمرار عمليات الإجلاء العسكرية.