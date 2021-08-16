شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء توصيل الغاز الطبيعى بـ14 قرية ضمن "حياة كريمة" خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالى سكان مصر.

وحسب تصريحات للمهندس أحمد محمود السيد، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، أن هناك خطة وضعتها وزارة البترول لتوصيل الغاز لقرى مبادرة حياة كريمة، وهناك تعليمات من وزير البترول للالتزام بها لتوصيل الغاز للقرى، موضحا أنه يتم توصيل الغاز الطبيعى للقرى التى انتهت فيها أعمال الصرف الصحى، قائلا" تسلمنا 245 قرية انتهت فيهم أعمال الصرف الصحى بالإضافة لـ 17 قرية كانوا فى خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمنازل، والعمل يتم على قدم وساق، وملتزمين بالانتهاء من 14 قرية فى 31 ديسمبر المقبل".

ونرصد تفاصيل المستجدات فى هذا الصدد، حسب اعلان وزارة البترول:

-الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعى لـ 59 قرية.

-14 قرية جار تركيب الغاز بها، وينتظر البدء فى 245 قرية.

-تشمل الخطة 1100 قرية يتم التنسيق مع وزارة الإسكان ضمن خارطة التنفيذ.

-تم إطلاق مبادرة لتوصيل الغاز بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد.

-المستهدف خلال العام الجارى تنفيذ توصيله لنحو 1.2 مليون وحدة على مستوى الجمهورية.

-يتم التنسيق لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقري.

- تتم الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة سواء فى التحويل لاستخدامه أو مد شبكات جديدة.

- إجراء مسح لعدد الوحدات باعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات والشوارع.