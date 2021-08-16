نشوب حريق في 3 منازل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

نشب حريق في 3 منازل دائرة مركز شرطة سوهاج، اليوم الاثنين، دون وقوع خسائر بشرية، وجرت السيطرة على النيران وإخمادها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، بلاغًا بنشوب حريق بحوش دائرة المركز. وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك "محمد. ي" 71 عامًا بالمعاش، وامتد لمنزلين مجاورين ملك كل من "شعبان. ا" 53 عامًا عامل، "أحمد. ك" 32 عامًا عامل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية. ورجح الأهالي أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.