غرق شاب أثناء الاستحمام في مياه النيل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الاثنين، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، جرى انتشال الجثة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بجوار كوبري طما العلوي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات غرق "عامر. ف" 23 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز.

جرى انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وأفاد والد المتوفي أنه أثناء استحمام نجله بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.