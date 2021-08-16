أفغانستان تفتح أجواء مطار كابل للطائرات العسكرية حصرا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

أفادت دائرة الطيران المدني بأفغانستان بفتح أجواء كابل للطائرات العسكرية فقط، فيما أوصت الدائرة الطائرات المدنية بتغيير مسارها لتجنب أجواء العاصمة الأفغانية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الدائرة أن خدمات التحكم الأرضي لن تسمح بمرور رحلات الترانزيت المدنية عبر أجواء المدينة.

وتدل المعلومات المنشورة على موقع “FlightRadar24” على أن الرحلة الجوية لشركة “Air India” من شيكاغو إلى نيودلهي والرحلة الجوية لشركة “Terra Avia” من باكو إلى نيودلهي اللتان كان من الضروري أن تمرا فوق الأراضي الأفغانية، قد غيرتا مسارهما.

وتفيد وسائل الإعلام بأن الفوضى تسود حاليا مطار حامد كرزاي الدولي في كابل حيث يحاول الدبلوماسيون الأجانب والسكان المحليون مغادرة الأراضي الأفغانية بأسرع ما يمكن.

إلى ذلك قالت وزيرة القوات المسلحة، فلورنس بارلي، اليوم الاثنين، أن “الجيش الفرنسي سينفذ أول عملية إجلاء للمواطنين المتواجدين في أفغانستان بحلول نهاية اليوم”.

وبحسب الوزيرة، لا يزال هناك “عشرات” الرعايا الفرنسيين في أفغانستان.