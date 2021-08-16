طائرة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني لم تهبط في طاجيكستان!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2021 9:28 صباحًا

لم تدخل الطائرة التي تقل الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، المجال الجوي لطاجيكستان ولم تهبط على أراضي البلاد، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الطاجيكية، في بيان لها اليوم الإثنين.

وأضافت الوزارة في بيانها: “الطائرة التي كان على متنها السيد أشرف غني لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان، ولم تهبط على أراضي البلاد”.

وتابعت الوزارة القول: “تجدر الإشارة أيضا، إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من الجانب الأفغاني”.

وفي الجانب الآخر، قال المتحدث الرسمي باسم خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف في حديث بالهاتف لوكالة “نوفوستي”: “أشرف غني غير موجود داخل أراضي كازاخستان”.

وفي وقت سابق ذكر غني، أنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء، بحسب “نوفوستي”.