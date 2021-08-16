لمنع أفغان من ركوب طائرات عسكرية.. جنود أمريكيون يطلقون النار في الهواء بمطار كابل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اضطرت القوات الأمريكية لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول في تصريح عبر الهاتف: “كان من الصعب التحكم في الحشد.. إطلاق النار (في الهواء) كان فقط لمنع حدوث فوضى”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شاهد عيان قوله: “أنا خائف جدا هنا. يطلقون الكثير من الطلقات في الهواء.. رأيت أن فتاة تعرضت للدعس ولقيت مصرعها”.

وتجمع مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة “طالبان” العاصمة كابل أمس الأحد. ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

وأكد المسؤول الأمريكي لـ”رويترز” أن الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات.