تعرف على سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021، في السوق غير الرسمية (السوداء)، بينما استقر في البنوك.



وبلغ سعر الدولار في البنوك السورية 2512 ليرة.

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية (السوداء) 3285 ليرة للشراء و3335 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار والأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر بنحو 324.5 مليار دولار مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار.

ويستشهد التقرير أيضا ببيانات رسمية أظهرت أنه في نهاية 2018 كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد فقد 54% من قيمته قبل الصراع.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

وتراجع سعر اليورو في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 3867 ليرة للشراء و3931 ليرة للبيع.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4537 ليرة للشراء و4617 ليرة للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، اليوم، لدى السوق الموازية (السوداء) مستوى 874 ليرة للشراء و890 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، نحو 892 ليرة للشراء و908 ليرات للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) فسجل نحو 10917 ليرة للشراء و11109 ليرة للبيع.