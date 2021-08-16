إيران تعلن هروب مسؤولين أفغان إليها وإعادتهم إلى كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير عام شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، حسين قاسمي، اليوم الاثنين، عن هروب عدد من المسؤولين الأفغان إلى بلاده، مشيراً إلى أنه تم إعادتهم مرة أخرى.

وقال قاسمي في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية وتابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إن "عدداً من القوات العسكرية والحكومية الأفغانية جرى نقلها إلى إيران بالتنسيق مع وزارة الخارجية في طهران عبر شركة آريانا للخطوط الجوية الإيرانية"، مبيناً إنه "بعد ذلك جرى إعادة هؤلاء المسؤولين تدريجياً إلى العاصمة كابول".



ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية المسؤولين الأفغان الذين هربوا إلى إيران بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وزعم قاسمي أن "بلاده تواجه حالياً أزمة فيروس كورونا وتتزامن مع تدفق اللاجئين الأفغان إلى الأراضي الإيرانية"، مشيراً إلى أن السلطات وضعت خطة لإدارة تدفق اللاجئين بسبب سيطرة طالبان على بلادهم.

ونفى قاسمي وجود أي خلافات بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر طالبان، مشيراً إلى أن طهران عززت من تواجدها العسكري على المنافذ الحدودي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "حدود البلاد آمنة تماماً ومستعدون للرد على أي أحداث محتملة قد تحدث"، منوهاً إلى أن "خطة إعادة التوطين المؤقتة للاجئين الأفغان تنفذ في ثلاث محافظات هي خراسان رضوي وخراسان جنوبي وسيستان وبلوشستان".

وتشترك إيران بحدود طويلة مع أفغانستان تبلغ 921 كم ولديها ثلاث منافذ لعبور البضائع التجارية والمسافرين بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي قرابة 4 مليارات دولار.