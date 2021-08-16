قيادات الامارات يهنئون رئيس الهند بذكرى الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

كما بعث رئيس الامارات، برقية تهنئة إلى مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة يوم التحرير.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مون جيه إن.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كيم بو كيوم رئيس وزراء جمهورية كوريا.