شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 207 ملايين و995 ألفا و805 حالات.



وبلغ عدد الوفيات 4 ملايين و374 ألفا و961 شخصا، فيما تعافى 186 مليونا و466 ألفا و822 شخصا.

في السطور التالية مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

أفاد مسؤول عراقي بأن بلاده تستعد لرفع تعاقدات شراء لقاح كوفيد-19 إلى 48 مليون جرعة متنوعة من شركات عالمية رصينة في مجال إنتاج اللقاحات.

وقال الدكتور رياض الحلفي المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة في العراق لصحيفة "الصباح" الصادرة، الإثنين، إن وزارة الصحة والبيئة تسعى لإضافة 18 مليون جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد الجرعات إلى 48 مليون جرعة متنوعة المصادر ومن شركات رصينة لإنتاج اللقاحات.

وذكر أن معظم الدفعات التي تم التعاقد عليها ضمن اتفاقيات للوزارة ومن المؤمل أن تصل نهاية العام الحالي وأن هذه الكميات لا تشمل الدفعات التي وصلت إلى البلاد كهدايا من بعض الدول. مصر تسجل 101 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية، الأحد، 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات وذلك مقابل 99 إصابة وست وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 285358 من ضمنهم 234114 حالة تم شفاؤها، و 16619 حالة وفاة".

باكستان تسجل 3669 إصابة جديدة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، الإثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.102.079 إصابة، منها 88588 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.478 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 989.013 حالة.

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل 1556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 225 ألفا و481 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2167 حالة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، تسجيل 13957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و270 حالة وفاة خال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن حوالي 20 مليونا و332 ألف شخص منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 569 ألفا و58 شخصا​​​.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.